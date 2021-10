Wanda Nara e Icardi stanno di nuovo insieme? Mauro su Instagram: «Grazie per credere ancora nella nostra famiglia»

È arrivato (forse) il lieto fine. Leggendo il post pubblicato nella notte di Mauro Icardi, ci sono pochi dubbi: Wanda Nara lo ha perdonato e i due hanno fatto pace. «Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano». Un messaggio chiaro, che lascia intendere una riappacificazione, sulla quale comunque un minimo di dubbio resta.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Wanda Nara, il gesto disperato di Mauro Icardi per riconquistarla: la... SU INSTAGRAM Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi: «Mi piace... CRISI? Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Lei su Instagram:... INSTAGRAM Icardi, chi è Maria Eugenia Suarez la modella argentina che ha...

LEGGI ANCHE

Wanda Nara, il gesto disperato di Mauro Icardi per riconquistarla: la carriera è a rischio

LEGGI ANCHE

Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi: «Mi piace di più la mano senza anello»

Perché? Perché pochi giorni fa ancora Icardi pubblicò una foto dei due abbracciati a Milano con un cuore rosso. Anche lì, tutti pensarono a un chiarimento. Peccato che pochi istanti dopo lei postò la foto della mano senza anello al dito. Però stavolta la pace sembra davvero arrivata. A testimoniarlo il post si Icardi, che intanto ieri sera non era neanche in tribuna nella partita di Champions tra Psg e Lipsia. Troppo forte la delusione, troppi i pensieri per un matriminonio che sembrava naufragato. Fino alla sorpresa di questa notte, con il divorzio scongiurato. Forse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA