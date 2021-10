Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi: «Mi piace di più la mano senza anello»

Wanda Nara toglie l'anello di Icardi dal dito. Con una storia molto eloquente l'infuencer ha scritto: «Mi piace di più la mano senza anello». Una frase che nasconde altri significati visto che la Nara qualche giorno fa si è sfogata sui social dicendo che la sua famiglia era stata rovinata da una poco di buono. Quindi, nonostante la smentita del calciatore, sembrerebbe confermata la rottura tra i due.

Proprio ieri Icardi aveva pubblicato sul suo profilo una foto sua e di Wanda stretti insieme in un tenero abbraccio in cui augurava buona giornata alla moglie e la taggava. Un gesto che sembrava smentire le ipotesi di una crisi e di una rottura ma secondo quando pubblica la donna sui suoi social le cose starebbero diversamente. Dopo il primo post, infatti è seguito l'unfollow sulla pagina di Icardi e la cancellazione delle loro foto insieme sulla sua pagina. Ora, in ultimo, la storia con la mano e la battuta sull'anello.

Qualcosa sembra essere successo e per alcuni ha un nome e un cognome, China Suarez, una modella con la quale avrebbe avuto un flirt, ma che in queste ore di gossip frenetico ha smentito tutto affermando persino di non conoscere nemmeno la coppia.

