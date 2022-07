Il prosindaco di Urbino Vittorio Sgarbi scende in campo in terra rossa (con i mocassini) al Vip Master di Milano Marittima. Ecco chi c'era

MILANO MARITTIMA - Vittorio Sgarbi è sceso in campo. Quello in terra rossa. Senza doppi (doppi) sensi, per favore. Di doppio, al massimo, c'è quello che si gioca con le racchette. In questa pazza estate da "sono fuori di testa ma diverso da loro", ci sta anche che il critico d'arte e, tra le altre cose, prosindaco di Urbino partecipi alla 31^ Edizione del Vip Master di tennis, con un paio di mocassini ai piedi, a Milano Marittima. Due giorni intensissimi per Mario e Patrick Baldassarri, organizzatori della bellissima manifestazione, che ogni anno porta a Milano Marittima tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Fra i tanti Vip (o aspiranti tali) accorsi per la manifestazione a scopo benefico, hanno fatto colpo sul pubblico Giucas Casella, Anna Falchi, il senatore Razzi, Valeria Marini, Vittorio Sgarbi, Sara Altobello, le tre principesse Selassie', Matilde Brandi, J. Peralta, Costantino Vitagliano, Giacomo Urtis e tanti altri. Anche se infortunato, ed impossibilitato a giocare, non ha voluto mancare il giornalista Edoardo Raspelli del programma Mela Verde. Presente anche uno dei padroni di casa: l'ex ct della Nazionale e allenatore del Milan Arrigo Sacchi.

La raccolta fondi benefica



La serata del venerdì è andata in onda con le interviste in diretta su TRC, mentre la serata finale di sabato è stata trasmessa in diretta su Teleromagna con tante interviste ai personaggi Vip più popolari e più amati dal pubblico fatte dalla bravissima Loredana Mendicino. Mario e Patrick Baldassarri, al termine delle premiazioni hanno voluto ringraziare tutti i Vip che hanno partecipato gli sponsor ed il pubblico, per la raccolta a scopo benefico, che come ogni anno viene devoluta ad Onlus della zona.