Master e perfezionamento post laurea? La Regione Marche concede un voucher fino a 7.560 euro. Ecco come

Alta formazione? La Regione Marche tende la mano (e soldi) a chi si iscriverà a master universitari e corsi di perfezionamento post laurea. E’ stato pubblicato l’avviso con il quale la Regione Marche, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, eroga contributi per la frequenza di master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea. Lo ha comunicato l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi che sottolinea: «Continuiamo ad investire sui giovani favorendo l’alta formazione. Il potenziamento delle competenze e delle abilità dei giovani laureati del territorio marchigiano serve ad agevolare l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, ma non solo a questo. In questo modo riusciamo infatti a migliorare la competitività della nostra regione e dunque diamo un contributo fondamentale alla crescita».

I voucher

Il voucher, che ammonta a 3.780 euro per master annuali e a 7.560 euro per master di durata biennale, viene concesso a giovani laureati per la frequenza di master universitari sia in Italia che in altri Paesi europei o per corsi di perfezionamento post-laurea più brevi dei master, organizzati da Università o altre istituzioni.

Fino ad esaurimento risorse

Per i corsi di perfezionamento post-laurea l’ammontare del contributo è rapportato ai crediti formativi rilasciati in esito dal corso. Per i master svolti all’estero è previsto un contributo a sostegno dei costi di viaggio. L’intervento è rivolto anche ai corsi erogati in modalità on line, in questo caso il contributo riconosciuto sarà del 70% degli importi riferiti ai corsi frequentanti in presenza.

Per l’intera Programmazione FSE+ 2021/2027 sono stanziati 2.000.000 euro finalizzati a soddisfare le domande che perverranno fino ad esaurimento delle risorse. L’avviso pubblico rimane quindi aperto per tutto il periodo della Programmazione. Il finanziamento verrà erogato, a titolo di rimborso, alla conclusione del percorso formativo che dovrà concludersi positivamente con l’acquisizione del titolo finale. L’avviso pubblico, con le modalità per la presentazione delle domande, è scaricabile dal sito istituzionale della Regione Marche