Il prosindaco di Urbino Vittorio Sgarbi scende in campo in terra rossa (con i mocassini) al Vip Master di Milano Marittima. Tutti i presenti

MILANO MARITTIMA - Vittorio Sgarbi è sceso in campo. Quello in terra rossa. Senza doppi (doppi) sensi, per favore. Di doppio, al massimo, c'è quello che si gioca con le racchette. In questa pazza estate da "sono fuori di testa ma diverso da loro", ci sta anche che il critico d'arte e, tra le altre cose, prosindaco di Urbino partecipi alla 31^ Edizione del Vip Master di tennis, con un paio di mocassini ai piedi, a Milano Marittima. Due giorni intensissimi per Mario e Patrick Baldassarri, organizzatori della bellissima manifestazione, che ogni anno porta a Milano Marittima tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.