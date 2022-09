Victoria Beckham, messaggio commosso per la scomparsa della regina Elisabetta

Tra la royal family e i Beckham c'era davvero un rapporto speciale. Al gesto di grande rispetto che David Beckham ha voluto porgere nei confronti della scomparsa regina Elisabetta, attendendo in fila fuori da Westminster Hall per 13 ore come un cittadino comune, rifiutando scorciatoie e saltacode per rendere omaggio al feretro, si aggiunge in questi minuti il commosso messaggio di commiato della moglie Victoria Bekcham.

Victoria Beckham, il messaggio commosso per la regina

L'ex Spice Girl ha atteso dieci giorni prima di trovare le parole più adatte da dedicare alla regina, scomparsa all'età di 96 anni e dopo aver regnato per 70 anni. «Ho trascorso l'ultima settimana a riflettere sulla perdita di Sua Mestà la regina Elisabetta II e su come sia stata una potente fonte di ispirazione non solo per me, ma per così tanti nel mondo – scrive in un post su Instagram l'ex cantante –. L'ultima icona sotto ogni punto di vista ed epitome di eleganza. Porgo la mia più profonda vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale in questo momento, e ci uniamo a loro nel piangere la perdita della nostra amata sovrana».

In una serie di storie l'imprenditrice ha poi condiviso alcune delle immagini più iconiche di Elisabetta, con il marito Filippo, gli adorati figli e anche la stessa Victoria. «Incontrare Sua Maestà la regina al Royal Command Performance nel 1997 fu uno dei miei momenti di maggiore orgoglio con le Spice Girls» scrive la Beckham. Prima di concludere: «Sono così grata per questo ricordo». E noi con lei per averlo condiviso.