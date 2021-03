Verissimo, Pierpaolo Pretelli e la dichiarazione a Giulia Salemi: «Dovevo fare il Gf nel suo anno, era destino»

Pierpaolo Pretelli, secondo all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta a Verissimo e svela un retroscena: «Dovevo fare il Gf nell’anno di Giulia Salemi». Il giovane lucano aveva, infatti, registrato un provino per l'edizione vinta da Walter Nudo. Giulia Salemi aveva già partecipato al reality e lì aveva conosciuto Francesco Monte, l'uomo con cui ha avuto una storia d'amore fuori dalla casa. Ora l'influencer italo-persiana è felice di aver trovato una persona come Pierpaolo.

«Mi hanno chiamato, ma avevo altri problemi, ma meglio così. Se avessi partecipato chissà come sarebbe finita», dichiara Pierpaolo alludendo alla storia con Francesco Monte. Ora si sente pronto per amare e per i "Prelemi". «Siamo romantici tutti e due, ho finalmente trovato una persona come me e con cui rido moltissimo», il commento di Giulia.

