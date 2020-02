Valeria Marini racconta la sua depressione: «Ero disperata, mia madre mi ha allontanata»

Valeria Marini parla a Verissimo della sua depressione: «Ero disperata, mia madre mi ha allontanata». Valeria Marini ritorna domani a Verissimo per raccontare un periodo difficile che sta attraversando a causa di alcune incomprensioni con la madre Gianna.

«È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere». Valeria Marini ritorna domani a Verissimo per raccontare un periodo difficile che sta attraversando a causa di alcune incomprensioni con la madre Gianna: «Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno». A Silvia Toffanin la showgirl confida di non riuscire più a sentirla da diversi mesi: «Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto».

Valeria confessa di aver trovato la forza di reagire grazie al suo lavoro che la tiene impegnata a teatro nello spettacolo diretto dal Maestro Pingitore: «Grazie all’impegno giornaliero del teatro ho trovato la forza di reagire. Lo spettacolo ha un messaggio di ottimismo che in questo periodo è la chiave di tutto».

Infine, ai microfoni del talk show la Marini lancia un appello commosso alla madre: «La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi».

