Uomini e Donne, Brando sceglie Raffaella Scuotto: «Sei la mia scelta razionale e di cuore»

«Sei la mia scelta fatta con il cuore». Con queste parole Brando Ephrikian ha comunicato a Raffaella Scuotto che è la sua scelta. Il tronista di Uomini e donne, con un pizzico di coraggio, durante la puntata ha prima spiegato a Beatrix che i momenti «no» che hanno vissuto purtroppo sono stati fondamentali nel percorso perché hanno condizionato la sua decisione. Per alcuni telespettatori è stato un colpo di scena, per altri, invece, una scelta quasi ovvia, soprattutto visto quanto accaduto nelle ultime settimane che hanno anticipato la decisione del tronista.

Le parole di Brando

«Il nostro è stato un percorso strano - ha spiegato Brando a Raffaella Scuotto -. All'inizio mi aveva fatto sorridere la tua prima domanda: "ma a te piace mangiare?". Inizialmente lo ammetto, non ti ho guardata. Conoscendoti dopo caratterialmente mi sono dato una possibilità.

Mi sei piaciuta e da lì è iniziato il nostro percorso. Ti avevo anche eliminata ma poi riflettendoci ho pensato che non fosse il caso. Mi rendo conto che il nostro è stato un percorso lungo. Mi è servito tanto perché tu sei stata parte integrande di questo mio miglioramento. Uscita dopo uscita ci siamo conosciuti».

Il tronista ha concluso: «Ho iniziato a raccontarti cose mie personali, intime e non è una cosa da poco pper me che non l'ho mai fatto con qualcuno. Oltre a scoprirci è cresciuta molto anche la nostra intesa, il nostro capirsi con uno sguardo e la nostra complicità. Anche durante le litigate sorridevamo e penso sia importante trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio».

Prima del bacio modi favola tra i due, Brando ha aggiunto: «È stato davvero un percorso intenso però non sei tu la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta con il cuore».