Totti e Ilary, udienza top secret sulla separazione: faccia a faccia per più di 3 ore. Ecco cosa è successo

Totti e Ilary, la prima udienza di separazione si è svolta oggi pomeriggio al Tribunale civile di Roma. L'udienza si è tenuta alle 17,30 ed è durata fino alle 21,30. Hanno parlato entrambi presentando memorie difensive (quella dell'ex capitano della Roma è stata di circa 120 pagine). Nonostante i due abbiano fatto di tutto per cercare di evitare curiosi e giornalisti, sono trapelate alcune informazioni. Tra le cose più dibattute in aula l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento. Il giudice si è riservato di decidere.

La tensione tra Totti e Ilary rimane altissima. Lui è furioso con la ex per due motivi: l'attuale compagno della conduttrice, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, in alcune occasioni ha dormito nella villa all'Eur da 1400 metri quadri. La stessa casa che Totti utilizza quando non è nell'attico di Roma nord con Noemi Bocchi. L'altro motivo sono le foto apparse ieri su Chi: Muller, Ilary e Isabel (la figlia dell'ex capitano giallorosso) che camminano tutti e tre mano nella mano.