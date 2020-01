Tiziano Ferro "paparazzato" col marito, si sfoga su Instagram «Proprio il giorno in cui...»

Tiziano Ferro paparazzato. A raccontarlo è proprio lui su Instagram. «Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi». Tiziano Ferro risponde quindi sportivamante agli scatti del fotografo di "Chi" che lo ha immortalato insieme a suo marito.

Il cantante e Victor Allen sono stati scoperti a Latina mentre erano in visita alla famiglia dell'artista italiano. Vacanze di Natale e maglione a tema per Tiziano Ferro che, su questo argomento, scherza con i suoi follower pubblicando la foto del magazine su Instagram. Mano nella mano, la coppia passeggia per le vie della città pontina.

Victor Allen è tornato in California mentre Tiziano Ferro resterà in Italia per preparare il prossimo Festival di Sanremo. Infatti, il cantante sarà ospite fisso della 70esima edizione della rassegna musicale italiana.

