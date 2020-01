Vanya Stone pubblica le foto intime di Paolo Ruffini: «Ha tradito Diana Del Bufalo con me»

La rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini potrebbe essere stata dovuta a un tradimento. Pare che il conduttore televisivo abbia tradito la sua compagna con una candidata al programma che prenderà il via stasera, "La pupa e il secchione". A rivelare la scottante verità è Vanya Stone, che in un post scritto su Facebook (e poi cancellato) ha confessato di essere stata l'amante di Paolo Ruffini.

Vanya non solo ha raccontato di aver avuto un flirt con Paolo mentre era ancora legato a Diana, ma ha aggiunto che proprio a seguito della rottura tra i due, lui non l'avrebbe più voluta nel cast del programma. «Mi avevano mandato il precontratto da firmare...ma all’ultimo minuto, senza motivo, non ero più nel cast», ha scritto la Stone sui social, «Forse colui che presenta aveva la coda di paglia». La mancata pupa sostiene che Ruffini sarebbe stato in imbarazzo e preoccupato dal fatto che potesse raccontare «della storia che avevamo avuto mentre era con Diana Del Bufalo o delle porcate che proponeva alle mie amiche».

La Stone condisce il tutto con parole molto dure nei confronti del comico, definendolo "poco professionale", "miserabile" e accusandolo di aver avuto atteggiamenti poco corretti anche nei confronti di altre donne. A sostegno della sua tesi pubblica anche dei selfie con Ruffini che confermerebbero il loro flirt. Paolo per ora non ha replicato in alcun modo. Cosa deciderà di fare il conduttore dopo aver subito le pesanti accuse?

Ultimo aggiornamento: 15:59

