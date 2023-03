Teresa Langella a Verissimo: «Violentata da un medico, la giusitizia è lunga ma non mollo»

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano. Dopo la proposta di matrimonio da sogno alle Seychelles, la coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è stata ospitata nel salotto pomeridiano di Verissimo per parlare delle future nozze. I due hanno condiviso con il pubblico il loro amore, ma durante l'intervista con Silvia Toffanin, ci sono stati momenti anche per ricordare quanto subito in passato.

La violenza

L'ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare della violenza subita da un medico diversi anni fa. Ai microfoni di Canale 5, Teresa Langella ha spiegato che la causa va avanti, ma serve ancora tempo per ottenere giustizia. A novembre 2021, infatti, sempre a Verissimo, Teresa aveva raccontato di aver subito molestie da un medico chirurgo: «L’incubo è iniziato nel 2018, quando ho deciso di sottopormi a un intervento al seno di mastoplastica additiva. La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio. Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio. Poi, prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto. Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli, ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno. Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico. Quando è arrivato il poliziotto, sono crollata. Decido di denunciare e scopro di non essere l’unica a dire di aver subito molestie da questo dottore».

«Credo nella giustizia»

Così tra le tante parole romantiche, spese per il suo Andrea Dal Corso, Teresa è tornata ad affrontare l'argomento, sottolineando di credere fermemente nella giustizia. Teresa Langella nello studio di Verissimo ha dichiarato: «L’iter va avanti. Purtroppo i tempi sono lunghi. Però io ci credo, credo nella giustizia e so che arriverà, continuerò a battermi per questo e per tutte le donne che hanno subito violenza».

L'amore con Andrea

L'argomento principe dell'intervista, però, è stato l'amore che lega la coppia nata nel programma di Maria De Filippi, a cui Teresa ha voluto dedicare alcune parole nel finale: «Voglio lanciare un abbraccio a Maria, in un momento così delicato», ha detto la Langella riferendosi alla recente scomparsa di Maurizio Costanzo. Del resto, lei adesso sta vivendo il suo sogno con Andrea, e non potrebbe mai immaginare una vita senza il suo futuro marito. «Io in un abbraccio con Andrea provo il mondo - ha detto a Silvia Toffanin, per poi rivolgersi direttamente al suo amore -. Sei romantico, sei profondo, intelligente, sei bellissimo in tutti i sensi, più dentro che fuori». E tra i due è scattato un tenero bacio accompagnato dall'applauso del pubblico.