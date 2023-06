Teresa Langella e Andrea Dal Corso, gli hater: «Sempre in vacanza, ce l'avete una vita vera?». Lei: è pur sempre un duro lavoro

Teresa Langella e Andrea Del Corso sono sempre in vacanza? A rispondere alle critiche dei fan che sottolineano quanto i posti di lusso, resort e viaggi, siano una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora e non può permettersi quel tenore di vita, ci ha pensato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne.

I due convoleranno a nozze il prossimo anno e stanno visitando diversi luoghi per scegliere la meta e la location più adatta per i festeggiamenti del proprio matrimonio.

Alcuni fan, perciò, hanno chiesto: «Ma state sempre in vacanza? Non ce l'avete una vita vera?». L'influencer napoletana ha risposto così.

Teresa Langella risponde agli hater così

«Non è per far polemica anche perché ad oggi ancora ci rimango male, ma mi viene da sorridere, quando leggo il messaggino standard: "Ma siete sempre in vacanza"? - spiega l'ex tronista del programma di Maria De Filippi -. Se tutte le vacanze fossero così staremmo male. Siamo sempre con un cellulare in mano a lavorare. Certo, non stiamo in miniera, però sarebbe bello riuscire a viversi queste strutture e resort che sono incredibili»

«Quando si realizzano contenuti per i social sono ore e ore di riprese. Vi condivdierò la nostra realà primo o poi, con qualche ripresa dei backstage, così che possiate capire. Oggi abbiamo un team di 15 persone da gestire e chi lavora e fa parte di un team sa che cosa significa vivere tutto questo. So che non dovrei dare nessuna spiegazione, però è più forte di me chiarire le cose», conclude Teresa Langella su Instagram.