Uomini e Donne, Andrea e Teresa si sono visti ecco il colpo di scena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di scena che potrebbe, dicono i bene informati, portare a una edizione straordinaria de "La Scelta". Scossa a, durante una serata in un locale, ha svelato quello che lui chiama "scoop". Di fronte a un centinaio di ragazza ha infatti detto: «Sono impegnato... non ditelo a nessuno ma sono stato con lei». E lei è, ovviamente,. Cosa è successo Dopo la clamorosa fuga alla "Scelta" sembra esserci stato un riavvicinamento tra Andrea e Teresa. Lei, infuriata, non ha nascosto la sua delusione ai telespettatori.Lui, indeciso, ha forse avuto bisogno di tempo. I due si sarebbero visti a Napoli ma nessuna conferma ufficiale è arrivata alle indiscrezioni che parlavano di un incontro avvenuto durante la festa della donna: «Sono impegnato. Non ditelo a nessuno, ma oggi sono stato con lei». Per ora di ufficiale c'è solo questa frase. Andrea si dice impegnato. Aspettiamo la risposta di Teresa...