Belen Rodriguez, festa di compleanno per Cecilia: manca Stefano De Martino. Cosa sta succedendo?

I riflettori del gossip si accendono (di nuovo) su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina fa preoccupare, e non poco, i suoi tanti follower, ma soprattutto i fan di una coppia che dopo tanti tira e molla sembrava essersi ritrovata. Belen, infatti, lo scorso martedì non era alla conduzione della puntata de «Le Iene». Un mistero che si è animato anche della scomparsa dai social network. E anche al suo ritorno su Instagram, sembra proprio che qualcosa non vada...

I nuovi dubbi

Dopo essere sparita per qualche giorno dai social, Belen Rodriguez è riapparsa con un post misterioso che ha fatto allarmare i fan. È riapparsa con uno scatto insieme ai figli Santiago e Luna Marì, una dolce foto di famiglia con loro tre che impastano allegramente e una didascalia che ha insinuato vari dubbi: «La famiglia ti dà la forza». Nel post, infatti, non c'era alcuna menzione al marito Stefano De Martino, né ad Antonino Spinalbese, papà della secondogenita. I fan hanno così iniziato a commentare il post con varie teorie sulla situazione, con qualcuno addirittura a ipotizzare che la showgirl argentina potesse essere di nuovo incinta. Ma l'ipotesi più cavalcata dal web era quella di una possibile nuova crisi con Stefano. La coppia, infatti, non si mostra insieme da un po' di settimane e i rumors su una possibile (nuova) separazione non mancano. Voci smentite da una storia su Instagram caricata nella mattinata. Ma il compleanno della sorella Cecilia Rodriguez apre di nuovo il caso.

Festeggiamenti in famiglia

In casa Rodriguez, oggi, è giorno di festa. Cecilia Rodriguez compie 33 anni e la famiglia si è riunita per festeggiare insieme. All'appello sembra non mancare nessuno: Ignazio Moser, Belen e i bambini della showgirl sono presenti, ma nelle storie delle due sorelle c'è un grande assente. Stefano De Martino non viene mai inquadrato. E la domanda sorge spontanea: dov'è Stefano?

Aria di crisi

Già dal post misterioso del 16 marzo, i follower si sono allarmati. «La famiglia ti dà la forza» scrive lei, e chi la segue si domanda: «Per cosa?» C'è chi ha ipotizzato una crisi con Stefano De Martino, portando come prova il fatto che lui non appaia nello scatto social. E la storia Instagram che li ritrae in videochiamata, a poche ore dal compleanno di Cecilia, non sembra essere servita a scacciare le ipotesi. Che tra i due si sia rotto nuovamente qualcosa? O forse l'ex ballerino aveva degli impegni lavorativi che lo hanno costretto a mancare all'evento? Al momento non è dato saperlo... ma sicuramente gli occhi sono tutti puntati sulla coppia che sembrava aver ricostruito un legame indistruttibile e che adesso, inevitabilmente, torna a scricchiolare davanti agli occhi di tutti.