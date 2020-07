Stefano De Martino, un gesto potrebbe confermare la fine della relazione con Belen Rodriguez: ecco di cosa si tratta

Stefano De Martino avrebbe deciso di vendere la barca. Che la situazione tra l'ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez fosse complicata era ormai chiaro a tutti, ma pare che oltre alla crisi ci sia vera e propria aria di separazione visto che i due vivono ormai da mesi in città diverse e sono stati anche visti insieme ad altre persone.

Pare però che non ci sia possibilità di tornare indietro, non questa volta, tanto che Stefano avrebbe preso la decisione di vendere la barca, come riporta Giornalettismo. Solo un anno fa la coppia aveva mostrato sui social l'acquisto della lussuosa imbarcazione, un loro piccolo angolo sicuro dove poter vivere liberamente insieme come famiglia insieme al piccolo Santiago.

Limbarcazione sarebbe in vendita per una cifra di 295 mila euro. Che sia un modo per chiudere definitivamente con il passato? Che sia il chiaro segnale di una rottura definitiva con la moglie?

