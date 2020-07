Belen smentisce il tradimento: «Con Alessia Marcuzzi stima reciproca. Non è mai successo niente, tutte caz***»

Ultimo aggiornamento: 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dalle ultime indiscrezioni sul presunto flirt tra la conduttrice delle Iene e Stefano De Martino, arrriva a sorpresa la smentita di Belen.In una story su Instagram, la showgirl argentina smentisce il tradimento e difende a spada tratta Alessia Marcuzzi. Ecco le sue parole: «Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni.Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere».E conclude: «». Intanto, in una nota l'ufficio stampa di Stefano De Martino fa sapere che