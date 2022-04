Soleil Sorge, il botta e risposta con Belen a Le Iene: «Ha dimenticato Jeremias»

Soleil Sorge a Le Iene non perde l'occasione di far parlare di sè. Dopo aver vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip da protagonista indiscussa, l'influencer italo americana sta cavalcando l'onda del successo. E dopo il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show eccola di nuovo in prima serata a Le Iene. Nella puntata di mercoledì 13 aprile è stata ospite del duo Belen Rodriguez e Teo Mammucari e lo spettacolo non è certo mancato.

La scorsa settimana a Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Soleil Sorge e ieri sera l’ex gieffina è stata ospite in studio. La Sorge è stata introdotta da una presentazione ironica di Belen Rodriguez, che ha fatto una lista degli ex di Soleil, tra cui c’è Gianmaria Antinolfi, ex in comune con la Rodriguez e compagno di avventura di Soleil al Grande Fratello Vip.

«Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo Grande Fratello Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare». Questa la presentazione degna del miglior Alfonso Signorini in quanto a Gossip che Belen ha regalato a Sole.

Teo:"Belen c'era anche tuo fratello Jeremias tra gli ex di Soleil"

Soleil:"sì,l'ha omesso appositamente"



Teo:"Belen c'era anche tuo fratello Jeremias tra gli ex di Soleil"

Soleil:"sì,l'ha omesso appositamente"

Ma. C'è un ma. Belen sembra proprio essersi scordata di un ex piuttosto importante della bella Soleil. E Teo mammucari non perde l'occasione di ricordarlo: «Sì ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!».

La Rodriguez ha tagliato corto: «Sì ok vabbè ma è acqua passata». Soleil Sorge, però, non ha perso tempo per lanciare una stoccata alla sua ex cognata. «Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente».

Un botta e risposta che non è certo sfuggito al pubblico e che fa ipotizzare che le due non avessero un ottimo rapporto ai tempi della relazione tra Soleil e Jeremias. L'istinto protettivo da sorella maggiore di Belen Rodriguez abbia creato attrito tra le due in passato?

