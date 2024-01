Belen Rodriguez, il video di Luna Marì commuove i follower: «Che tenera»

Belen Rodriguez ha condiviso un video in compagnia della figlia Luna Marì, un tenero momento mama e figlia dove la showgirl invita la bambina a legarsi i capelli ribelli.

Durante la fase di "negoziazione" in cui la piccola ammette di non avere un elastico per legare i capelli, Belen le dice « sei molto bella così», ed ecco che improvvisamente il volto di Luna Marì si è illuminato e, com'è tipico dei bambini della sua età, si è messa a posare per le sua mamma facendo finta di legarsi i capelli reggendole con le manine.

Poi il momento che ha conquistato i follower: Luna Marì cerca di coinvolgere anche il suo orsacchiotto nella richiesta della mamma facendo finta di legare i "capelli" anche a lui.

Non sono mancati i commenti dei seguaci della showgirl che non hanno esitato a mettere in luce e a complimentarsi per la tenerezza e la gentilezza della bambina.