«La Regina Elisabetta mandò Harry in guerra perché William non era sacrificabile»: la rivelazione del generale

Un retroscena esplosivo e inedito, quello rivelato dal generale dell'esercito britannico Sir Michael David Jackson, 96 anni, oggi in pensione dopo 43 anni di onorato servizio.

L'ex Capo di Stato Maggiore ha infatti raccontato, in un'intervista per un documentario prossimo all'uscita, il contenuto degli incontri segreti avvenuti tra lui e la compianta regina Elisabetta II, all'indomani dello scoppio della guerra in Afghanistan nel 2001: «Infrangerò in quest'unica occasione l'obbligo di riservatezza», ha precisato il generale.

Poi, i segreti vengono a galla: la regina Elisabetta II all'epoca dei fatti aveva insistito affinché i nipoti William ed Harry - entrambi addestrati come piloti dell'aviazione all'Accademia Militare Reale di Sandhurst - prestassero servizio militare in Afghanistan, per servire il Paese e «compiere il loro dovere».

Ma soltanto uno dei due fratelli, alla fine, avrebbe completato il servizio andando con le truppe al fronte: «É stato deciso che per William, già designato come futuro erede al trono, il rischio era troppo grande - ha rivelato il generale all'Independet Television (ITV) - Ma per suo fratello minore, era "accettabile"».

In altre parole, in quegli incontri segreti tra la Regina Elisabetta II e i vertici militari britannici, era stato deciso che la vita del secondogenito di Carlo III, Harry duca di Sussex, fosse più "rischiabile" rispetto a quella del fratello erede al Trono, William, principe del Galles.

Un parere maturato nonostante William avesse più volte manifestato l'interesse nel partire per il Medio Oriente. «Era molto ansioso di andare - ha confermato in proposito Mark Cann, direttore della British Forces Foundation, riferendo quanto il Principe fosse rimasto devastato da quella decisione - Chiunque sia entrato nell'esercito senza mai diventare operativo prova un senso di delusione»

Il resto è storia nota: Harry avrebbe partecipato a due missioni in Afghanistan, prima dal 2007 al 2008 e poi dal 2012 al 2013, nella seconda come pilota Apache. Il principe William, invece, è diventato ufficiale della cavalleria domestica di Sua Maestà. In seguito è diventato poi anche pilota di elicotteri di ricerca e salvataggio della Royal Air Force britannica.

Il nuovo documentario di ITV, "The Real Crown", uscirà nel Regno Unito il prossimo 20 aprile. Il meeting segreto tra il generale Jackson ed Elisabetta II non sarà l'unico dietro le quinte che verrà raccontato da ITV sulla vita della Royal Family. Un altro "punto caldo" esaminato dal documentario riguarderà la controversa amicizia tra il principe Andrea e il trafficante di minori Jeffrey Edward Epstein. Alcuni intervistati, riferisce il Daily Star a riguardo, non avevano mai parlato davanti a una telecamera.