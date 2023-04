Halle Berry hot, aperitivo sexy sul balcone: sorseggia il vino completamente nuda. «C'è chi ha zommato e chi mente»

Halle Berry non è nuova a spogliarelli e pose hot su Instagram, ma questa volta si è davvero superata. Sui suoi social network, la vincitrice del premio Oscar ha infiammato il web con uno scatto davvero provocante. L'assetata si mostra in tutto il suo splendore mentre sorseggia del vino sul balcone di casa, completamente nuda.

Halle Berry super hot sul balcone

La donna che nei panni di Catwoman ha fatto della seduzione e della seduzione il suo marchio di fabbrica, si mostra completamente nuda, mettendo in risalto delle curve invidiabili, nonostante i suoi 56 anni di età. Un aperitivo sexy che lei ha voluto commentare con: «Faccio quello che voglio». Con in mano un calice di vino, sfida la censura di Instagram posando nuda sul balcone e i suoi 8 milioni di follower hanno sicurmente apprezzato. Uno scatto, divenuto subito virale, che accende nuovamente i riflettori sulla star di Hollywood sempre più provocante sui suoi social.

«C'è chi ha zommato e chi mente»

Nella foto, Halle Berry si copre il seno con il braccio, sporgendosi dalla ringhiera usata sapientemente anche per coprire le parti intime. Uno scatto che ha infiammato i suoi tanti fan che si sono riversati nei commenti per far capire l'indice di gradimento. In tanti hanno sottolineato quanto ancora sia sexy e provocante alla soglia dei 60 anni e, con ironia, ammettono di aver ingrandito la foto per cercare di carpire al meglio ogni centimetro della sua pelle. «C'è chi ha zommato e chi mente», scrive un utente. E poi l'attenzione si sposta sul gossip e sul suo fidanzato - Van Hunt - che sicuramente «ha vinto».