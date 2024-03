Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori: l'annuncio della gravidanza

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno appena annunciato di essere in dolce attesa. La coppia, conosciutasi dentro la casa del Grande Fratello Vip 3 anni fa, ha affrontato molti alti e bassi, ma il loro amore non è mai stato messo in discussione. Oggi, 16 marzo, Rosalinda e Andrea hanno finalmente annunciato che presto saranno in tre: hanno scoperto la gravidanza dell'attrice all'inizio di gennaio e hanno deciso di rendere pubblica la notizia al termine del primo trimestre, come consigliato da molti.

I futuri mamma e papà sono già emozionatissimi all'idea dell'arrivo di una piccola picciridda o picciriddu.

Rosalinda e Andrea hanno annunciato la gravidanza con un video molto dolce sui loro profili social e la didascalia: «Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande.

Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni da parte del mondo del GF Vip e non solo, da Dayane Mello, a Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci.