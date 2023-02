Andrea Zenga, età, fidanzata e carriera: il figlio di Walter Zenga ospite oggi di Silvia Toffanin

Andrea Zenga sarà ospite oggi alle 16.30 di Silvia Toffanin. Insieme alla sua fidanzata Rosalinda Cannavò racconteranno la loro storia d'amore nata sotto i riflettori del Gf Vip. Abbiamo cominciato a conoscere Andrea proprio grazie al loft di cineccità, ma scopriamo insieme qualcosa in piu' su di lui. Chi è Andrea Zenga?

Andrea Zenga, chi è

Andrea Zenga nasce a Milano il 16 settembre 1993. Figlio di Walter Zenga e di Roberta Termali (nota per aver condotto diversi programmi sportivi e per essere stata insieme a Roberto mancini, rima di conoscere Walter). Prima di lui dall'unione di Walter e Roberta è nato anche Nicolò Zenga.

La famiglia

La madre e il padre tuttavia si separano a un certo punto e Andrea soffre molte per questa situazione continuando. I due figli continuano a vivere con la madre. Andrea però non ha solo Nicolò come fratello visto che suo padre Walter si è sposato 3 volte: Jacopo Zenga (il primogenito, che ha 34 anni ed è nato dal matrimonio di Walter Zenga con Elvira Carfagna); Nicolò Zenga, nato anche lui come Andrea dal secondo matrimonio di Walter Zenga con Roberta Termali e poi due fratelli più piccoli Samira e Walter Junior (nati nel 2009 e nel 2012) frutto del terzo matrimonio di Walter con Raluca Rebedea. Con i due fratellini più piccoli Andrea non ha praticamente rapporti: ha raccontato di averli visti una sola volta a un matrimonio (probabilmente il matrimonio di Jacopo).

Il rapporto con il padre

Andrea Zenga e il padre Walter Zenga per anni non si sono detti nemmeno una parola. Dopo la separazione della madre Roberta Termali, il rapporto tra i due si è incrinato coinvolgendo anche l’altro figlio Niccolò. I figli l’hanno accusato in più occasioni di essere un padre assente di essersi dimenticato di loro. Delle accuse pesanti che l’ex portiere della Nazionale e dell’Inter ha vissuto molto male: «in modo devastante. Però li capisco e dico questo: quando ci si separa non ci sono vincitori né vinti, al massimo si pareggia la sconfitta. Il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo. Non sempre ho potuto essere accanto a loro, ma ho preso un aereo per vederli ogni volta che ho potuto. Guardi il mio braccio: mi sono tatuato i nomi dei figli». Per fortuna la partecipazione al Grande Fratello Vip ha spinto Andrea e il fratello Niccolò ad un riavvicinamento con il papà Walter Zenga. Oggi i rapporti si sono distesi e i due si frequentano come ha rivelato proprio l’ex campione: «sì, ci siamo parlati a lungo e ci siamo visti».

Carriera

Andrea coltiva la passione del calcio decidendo di diplomarsi e di dedicarsi anima e corpo al ruolo di portiere proprio come il padre. Ha militato in squadre come Passatempese, Sambenedettese, Trento, Deruta, Osimana e Montoro. Dopo la fine della sua carriera calcistica, sembra, secondo diverse fonti sul web, aver svolto un lavoro di personal trainer. È noto, però, che prima e dopo essere entrato nella casa del GF VIP la sua attività principale era quella di agente immobiliare. Svolge anche l’attività di modello e anche quella di opinionista sportivo, in particolare a Sportitalia. Contemporaneamente ama anche gli animali e il mare e non trascura la cura del suo fisico che lo porta a lavorare come modello per diversi brand.

Vita privata

Andrea Zenga è conosciuto per aver partecipato a Temptation Island Vip 2018, insieme alla sua allora fidanzata, Alessandra Sgolastra. La coppia aveva sempre vissuto lontana dai riflettori, ma le incursioni del gossip, complice il cognome famoso di lui, non si sono fatte attendere. I due alla fine dell’estate 2018 si erano lasciati, ma verso fine novembre è arrivata la notizia ufficiale di un ritorno insieme. Anche questa volta non è durata e i due si sono lasciati definitivamente qualche tempo dopo, come aveva anche annunciato lui stesso sui social nella primavera del 2020. Ora è felicemente fidanzato con Rosalinda Cannavò conosciuta al Gf Vip 5. Rosalinda, una volta fuori dalla casa del GF, ha lasciato il suo ex iniziando una storia proprio con Zenga. Dopo un anno di fidanzamento è comparso anche l’anello, come si vede sui social, e la storia d’amore prosegue a gonfie vele. La coppia dopo l’uscita di lei dalla casa del Grande Fratello VIP è andata a convivere a Milano: dapprima a casa di lui, successivamente in un appartamento più grande. Si dicono felici, Rosalinda si lamenta del disordine e della pigrizia di Andrea scherzandoci su mentre il ragazzo racconta la complicità del quotidiano. Andrea ha presentato Rosalinda a suo padre Walter e a tutta la famiglia, stessa cosa ha fatto Rosalinda raccontando la loro felicità a mezzo social. Andrea e Rosalinda al momento non pensano ad accrescere la famiglia anche se entrambi vorrebbero dei figli, anzi Rosalinda ha confidato ai suoi followers che vorrebbe congelare gli ovuli.