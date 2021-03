Gabriel Garko e la "dedica" per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: «Da amico, vi auguro tutto il meglio...»

Gabriel Garko riabbraccia Rosalinda Cannavò e il suo nuovo fidanzato Andrea Zenga. Gabriel Garko era entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per andare a trovare la sua “ex” Rosalinda Cananvò, ai tempi ancora conosciuta come Adua De Vesco. Con l’ingresso nella Casa Gabriel Garko non solo ha spiegato che in realtà i due non erano mai stati realmente fidanzati, ma ha anche fatto coming out, confessando in diretta tv la sua omosessualità.

GABRIEL GARKO, DEDICA PER ROSALINDA CANNAVO' E ANDREA ZENGA

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha rincontrato Gabriel Garko, accompagnata dal suo neo fidanzato Andrea Zenga. Il loro incontro è testimoniato dal social di Gabriel Garko, che nelle stories ha condiviso una foto che lo vede assieme ai gieffini in salsa vip, seguita dalla didascalia: “Da amico vi auguro tutto il meglio...".

Rosalinda Cannavò ha invece raccontato sul social la sua prima notte in compagnia del neofidanzato Andrea Zenga e confessato che fra poco parlerà con Giuliano Condorelli, suo ex da oltre dieci anni lasciato proprio per l’amore nato nella Casa con il figlio di Walter Zenga

