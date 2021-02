GFVip, Rosalinda Cannavò e la lettera per Andrea Zenga: i telespettatori riescono a leggere il testo...

Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip scrive una lettera per il fidanzato Andrea Zenga. Rosaria Cannavò, lasciato l'ex Giuliano, ha cominciato una relazione con Andrea Zenga e ora, in vista della diretta, ha deciso di scrivergli una lettera ma gli attenti spettatori sono riusciti a carpirne una parte.

GFVIP, ROSARIA CANNAVO' E LA NUOVA LETTERA PER ANDREA ZENGA

La relazione fra Rosaria Canavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip è iniziata proprio grazie a un biglietto e stasera durante la diretta probabilmente Rosaria leggerà la nuova lettere d'amore per il fidanzato. Mentre la scriveva però i telespettatori sono riusciti a capire una parte del testo, per poi riportarlo sul social: “Parole scritte nero su bianco - si legge nella lettera di Rosaria - un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto. L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita. Non mi hai colpito dal primo istante nonostante l’oggettività della tua bellezza ma è stato il tempo passato con te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua profonda intelligenza e i tuoi valori, tutte cose che ho sempre cercato in un uomo”.

