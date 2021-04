Il principe Harry a colloquio con la regina Elisabetta prima del ritorno in Usa: ecco cosa si sono detti

Il principe Harry ha incontrato privatamente la regina Elisabetta almeno due volte, prima di ripartire per la California e tornare ad abbracciare la moglie, che attende il secondo figlio. Lo ha rivelato un amico della stessa Meghan Markle e coautore di un libro sui Sussex, Omid Scobie.

Il riavvicinamento alla famiglia reale sta avvenendo, dunque, a piccoli passi. Ma già sembra inarrestabile. Harry ha parlato anche con il fratello William e suo padre Carlo, dopo il funerale del nonno Filippo - come è emerso nei giorni scorsi - e ha deciso di partire quando si è reso conto che Elisabetta avrebbe celebrato quasi in solitudine i suoi 95 anni. I nipoti non sono ancora vaccinati contro il Covid, e sono dovuti restare a distanza.

cobie, coautore con Carolyn Durand del libro “Finding Freedom” (in italiano “Libertà”, HarperCollins) ha affermato che il duca si è incontrato con Sua Maestà, prima di ripartire dalla Gran Bretagna dopo il funerale. Le occasioni di incontro sarebbero state “almeno due”, stando al giornalista e scrittore. Per la prima volta, la regina ha potuto quindi parlare con il nipote dopo l’intervista concessa da lui e Meghan a Oprah Winfrey, che tanto ha fatto scandalo per i temi trattati, e particolarmente per le accuse di razzismo rivolte a un membro della famiglia reale, finora rimasto nell’ombra.

Il suo viaggio - ha detto Scobie ripreso dal Daily Mail - aveva lo scopo di rendere omaggio al nonno e di stare vicino a sua nonna e ai suoi parenti. Si è trattato, quindi, di un soggiorno concentrato sulla sua famiglia. Sabato scorso, è riuscito a rompere il ghiaccio, in vista di future conversazioni, ma le questioni più importanti non sono state affrontate in profondità. La famiglia si è semplicemente concentrata sui temi del momento».

Durante il suo soggiorno, Harry è stato ospite del Frogmore Cottage, nella zona del castello di Windsor, e ha visto molti parenti, tra cui la principessa Eugenia e il suo nuovo bambino. Poi è ripartito, ieri, su un volo dell’American Airlines, diretto a Los Angeles.

Quando lui era già nella sua villa di Montecito, a Windsor la regina è stata immortalata alla guida della sua auto, mentre usciva per portare a spasso i suoi cani. Il tutto in rigorosa solitudine, nel giorno in cui compiva 95 anni. Ma, si sa, Elisabetta ha una vera passione per i suoi corvi.

