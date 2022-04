La Regina Elisabetta si riprende dal Covid: fotografata accanto ai suoi cavalli alla Wood Farm

A scansare ogni dubbio sul suo stato di salute fortunatamente in ripresa dopo il Covid che l’aveva colpita recentemente, la regina Elisabetta II è stata vista lunedì mattina mentre viaggiava da Wood Farm, accanto al suo rifugio nel Norfolk verso Sandringham, alle scuderie vicine. Sua Maestà, 96 anni, che ha festeggiato il suo compleanno giovedì scorso, ha fatto il viaggio per vedere i suoi animali in più occasioni negli ultimi giorni mentre si prepara per tornare al Castello di Windsor.

Sua Maestà ha indossato un velo luminoso e un rossetto appariscente per mantenere il suo aspetto caratteristico mentre veniva portata alle scuderie in una Range Rover e il compleanno è stato contrassegnato da nuove fotografie della monarca, amante dei cavalli da sempre, con due dei suoi cavalli preferiti.



La foto della regina, in piedi tra due straordinari cavalli bianchi, è stata diffusa dai social media ufficiali della famiglia reale e pubblicata sul loro account Instagram; la foto, scattata il mese scorso, portava la didascalia: «In vista del 96mo compleanno della regina domani, @royalwindsorhorseshow ha rilasciato una nuova fotografia di Sua Maestà con due dei suoi pony, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale».

Scattata il mese scorso nel parco del Castello di Windsor, la foto è la quarta di una serie di foto rilasciate dal Royal Windsor Horse Show, dopo le immagini che hanno celebrato il Giubileo d’oro, il Giubileo di platino e il 90mo compleanno di Sua Maestà.

La regina infine dovrebbe tornare alla sua residenza permanente a Windsor dopo il suo soggiorno a Wood Farm, il cottage del defunto duca di Edimburgo. La monarca ha festeggiato il suo compleanno in privato, ma ha ricevuto un’ondata di auguri sui social media: un messaggio di Clarence House diceva: «Augurando a Sua Maestà la Regina un 96mo compleanno particolarmente speciale oggi, mentre celebriamo il suo anno del Giubileo di Platino». Il post era accompagnato da una raccolta di immagini della Regina con il figlio maggiore e da foto più recenti della madre ed erede con la moglie Camilla. Un sentimento simile è stato espresso dal principe William e da sua moglie Kate, duchessa di Cambridge, che lodavano Sua Maestà mentre celebrava sia il suo compleanno che il suo settantesimo anno sul trono. Un tributo personale è stato pubblicato dalla nipote della regina, la principessa Eugenia, che ha definito la monarca «Un’ispirazione e una fonte di forza».

