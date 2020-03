Harry, il primo incontro con la Regina Elisabetta dopo il Megxit è rovente: «Portami Archie...»

Il tanto atteso primo incontro. Il faccia a faccia tra la nonna e il suo nipotino che, tra l'altro, è sempre stato considerato il suo preferito. La Regina Elisabetta ha incontrato il Principe Harry al castello di Windsor per la prima volta dopo il Megxit. E lo ha fatto da solo, senza la presenza, ormai poco gradita, della moglie Meghan Markle. D'altronde è considerata colei che ha strappato il principe alla sua terra d'origine portandolo a vivere in Canada insieme al figlio Archie.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, la Regina Elisabetta sceglie di indossare guanti durante una cerimonia a Buckingham Palace: «Rischio contagio»

E' ufficiale: Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. L'appello del cantante: «Rispettate la nostra privacy»

E proprio il piccolo è stato protagonista dei discorsi tra i due. La Regina, secondo fonti raccolte dal Daily Mail, avrebbe chiesto al nipote di portargli Archie perché vorrebbe vederlo più spesso. Dall'alto delle sue 93 primavere non vorrebbe perdere la possibilità di godersi il suo pronipote.

Ma da quanto è stato appreso il clima dell'incontro è stato disteso. La padrona di casa avrebbe aperto le porte al Principe: «Sarai sempre il benvenuto», le sue parole. Resta comunque il disaccordo sulla scelta dei due coniugi di andare a vivere in Nordamerica. La Regina sarebbe ancora molto «turbata» ma a avrebbe comunque accettato la loro decisione. Nessun passo indietro invece sull'utilizzo del marchio Sussex Royal, vietato a Harry e Meghan.

Dall'altro capo del mondo, nel frattempo, Meghan Markle prosegue il suo percorso di reinserimento nel mondo dello spettacolo. Sarà infatti ospite del Met Gala, l'evento mondano dell'anno a New York. Lo scrive il New York Post citando una sua fonte. La duchessa di Sussex parteciperà senza il marito Harry e sarà la sua prima apparizione in ambito show business dopo la decisione della coppia di rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica per rendersi indipendenti finanziariamente.

L'edizione 2020 del gala organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art si terrà il prossimo quattro maggio. Il tema di quest'anno è 'About Time: Fashion and Duration' e ripercorrerà più di un secolo e mezzo di storia della moda, dal 1870 ad oggi.

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA