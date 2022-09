Morte regina Elisabetta: Archie e Lilibet diventano principe e principessa (ma non Sua Maestà). «Harry e Meghan infuriati con re Carlo III»

Se Kate e William ora sono duca e duchessa di Cornovaglia e Cambridge, anche i figli dei Sussex vedono cambiare il loro status in quanto "nipoti del Re". Il figlio di Harry e Meghan, Archie Mountbatten-Windsor, dopo la morte della regina diventa ufficialmente un principe. A stabilirlo è una legge firmata dal trisavolo del principe Harry, il re Giorgio V, che oltre un secolo fa disciplinò lo status nobiliare dei nipoti del sovrano. «Nel 1917, re Giorgio V ordinò che solo i nipoti del monarca avrebbero avuto il diritto di usare il titolo di principe o principessa e il trattamento di altezza reale» spiega The Mirror. Stessa sorte per la sorella minore, Lilibet 'Lili' Mountbatten-Windsor che diventa principessa in quanto "figlia di un figlio di un sovrano" a questo titolo conseguirebbe quello di HRH (His or Her Royal Highness, sua altezza reale), ma il re Carlo III cambia le regole.



Morte Regina, cambiano i titoli reali

Archie e Lilibet saranno principe e principessa ma non riceveranno quindi mai i titoli di HRH (High royal highness). Quindi non potranno mai diventare Sua Altezza Reale. E non è solo una questione di semantica. Con questo titolo, infatti, i principi possono usufruire dei fondi pubblici attraverso il Sovereign Grant e possono godere della protezione della polizia, anch'essa finanziata dalle tasse.

Discussioni tra Carlo e Harry

Discussioni tese hanno avuto luogo mentre Meghan e il principe Harry sono nel Regno Unito per il funerale della regina. Sua Maestà Carlo ha accettato le Letters patent, ovvero il documento che risale al 20 novembre 1917 e che regola l'assegnazione dei titoli nobiliari, per conferire i titoli di principe e principessa ai suoi due nipoti, che vivono con i genitori a Montecito, in California, ma lo ha modificato. Secondo questo testo voluto da Giorgio V nonno della regina Elisabetta, ricevono questo titolo nobiliare di diritto solamente: i figli della sovrana (Carlo, Andrea, Anna ed Edoardo), i figli di questi ultimi e il primo figlio (George) del figlio maggiore (William) del principe di Galles (l'erede Carlo). Stando al Letters patent, quindi, quando Carlo sarebbe salito al trono tutti suoi nipoti avrebbero ricevuto il titolo di HRH (Sua altezza reale), inclusi Archie e Lilibet.

Le nuove regole di successione

Il Daily mail ha però confermato che il re Carlo III ha cambiato le regole per evitare che troppi membri della famiglia ottenessero tale riconoscimento ed evitare il sovraffollamento a corte. A seguito dei colloqui tesi tra il nuovo re negli ultimi giorni, i Sussex sono «furiosi» per il fatto che i loro figli non riceveranno anche i titoli di HRH. Una scelta che pare stia inasprendo ulteriormente i rapporti tra sua Maestà e il figlio Harry. Un'attitudine diversa quella di re Carlo III da quella tenuta dalla regina fino a che era in vita. Basti pensare che proprio la sovrana, per affetto, aveva deciso di assegnare tale titolo anche agli altri due figli di William - Charlotte e Louis di Cambridge - che secondo la legge non ne avevano diritto. Tra i nipoti della regina, tuttavia, non tutti sono Sua Altezza Reale. I figli della principessa Anna, per esempio, Peter e Zara, non lo sono. E lo stesso vale per i figli del più giovane Edoardo, che sono chiamati Lady Louise e James, Visconte Severn.

Harry e Meghan, una vita lontana da corte

Harry, 37 anni, e Meghan, 41, hanno deciso di non usare i loro titoli di altezza reale quando si sono trasferiti lì due anni e mezzo fa. Ma si lamentavano che aveva lasciato la loro famiglia senza un'adeguata sicurezza. E ora sono amareggiati dal fatto che anche Archie e Lilibet non saranno in grado di usare il titolo di HRH e i relativi privilegi. Ma «questo è l'accordo - spiega una fonte - possono essere principe e principessa ma non SAR perché non sono reali che lavorano». Si dice che i Sussex abbiano sottolineato che le principesse Beatrice ed Eugenie hanno lo status di Sua Altezza Reale ma non sono reali che lavorano.

Archie e Lilibet hanno diritto ai titoli dopo la morte della Regina come parte delle regole stabilite da re Giorgio V nel 1917, che limitavano il numero di reali che utilizzavano SAR. Meghan ha precedentemente affermato che il titolo di HRH era stato precedentemente negato ad Archie a causa della sua razza. E quando le è stato chiesto se fosse «importante» per Meghan che Archie fosse chiamato principe, ha detto di non avere alcun attaccamento alla "grandeur" dei titoli ufficiali.

Perché re Carlo III ha preso questa decisione?

La decisione di Carlo tuttavia non ha nulla a che vedere con il razzismo. «Carlo non ha mai nascosto il desiderio di avere una monarchia più snella quando diventerà re ha confermato una fonte vicina a palazzo - Ha capito che la popolazione non vuole pagare per un'istituzione troppo numerosa e, ha detto, il balcone di Buckingham Palace rischia di crollare perché sta diventando troppo affollato» Nel frattempo, i Sussex hanno smesso di usare i propri stili di HRH dopo essersi dimessi da reali senior che lavorano per una vita a Los Angeles, e in seguito ci sono state richieste per la rimozione dei loro titoli di duca e duchessa. Nel 1917, il re Giorgio V emise un nuovo brevetto di lettere che limitava il numero dei membri della famiglia reale con un titolo di SAR. Le regole del nonno del Queens stabilivano che «i figli di qualsiasi Sovrano di questi Regni e i figli dei figli di tale Sovrano e il figlio vivente maggiore del figlio maggiore del Principe di Galles devono avere, mantenere e godere in ogni momento lo stile , titolo o attributo di Altezza Reale con la loro dignità titolare di Principe o Principessa anteposta ai rispettivi nomi cristiani o con altri loro titoli d'onore». Quando Archie è nato settimo in linea di successione al trono nel maggio 2019, era troppo in fondo alla linea di successione. Sebbene fosse un pronipote del monarca, non era un figlio primogenito di un futuro re, quindi non era automaticamente un principe.

Come cambia la linea di successione

Con la morte di Elisabetta II si è modificata la linea di successione al trono, a partire dall'alto, con l'ascesa al trono del Principe Carlo che diventa Re Carlo III. Il primogenito della regina, che era il principe di Galles, è ora re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei regni del Commonwealth. Camilla, in quanto moglie del Re, diventa regina consorte, come lo era la regina madre.

William, come figlio maggiore del re eredita il titolo di duca di Cornovaglia e lo stesso vale per la moglie Kate. La coppia ha già provveduto a cambiare il titolo sui canali social: ora sono ufficialmente il Duca e la Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. Ma questo potrebbe presto cambiare, perché l'erede al trono potrebbe ricevere il titolo di Principe di Galles da suo padre, titolo che la madre gli conferì nel 1958. Se William riceverà il titolo di Principe di Galles, Kate diventerà la Principessa del Galles: il titolo è stato usato l'ultima volta dalla madre di William, Diana, quando era sposata con Carlo (anche Camilla lo era tecnicamente, ma non ha mai usato il titolo per evitare l'associazione con Diana). Cambiamenti anche per i royal babies: i figli di William e Kate sono diventati il principe George di Cornovaglia e Cambridge, la principessa Charlotte di Cornovaglia e Cambridge e il principe Louis di Cornovaglia e Cambridge. Ma se il padre prenderà il titolo del Galles, lo faranno anche loro.