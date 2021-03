Il principe Filippo lascia l'ospedale dopo 28 giorni di ricovero. Come sta il marito della Regina Elisabetta

LONDRA - Il principe Filippo è finalmente uscito dall'ospedale. Il duca di Edimburgo è tornato a casa dopo 28 giorni di ricovero, il più lungo della sua vita. Il marito della regina Elisabetta, 100 anni a giugno, è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore che sembra aver avuto esiti positivi tanto che è stato dimesso.

Inizialmente è stato portato in auto all'ospedale privato King Edward VII nel centro di Londra il 16 febbraio, dopo aver detto al suo medico che si sentiva male. Ma due settimane dopo è stato trasferito in ambulanza al St Bartholomew’s Hospital nella City di Londra. Sono stati giorni di grande preoccupazione per i sudditi ma anche per i familiari del duca in diverse occasioni: Carlo era stato visto in lacrime, Camilla aveva parlato di una situazione delicata così come William che però da subito si è detto positivo per la salute del nonno.

La preoccupazione per il duca è aumentata a causa della sua età avanzata e la sua degenza in ospedale è arrivata in un momento difficile per la casa reale, quando ha dovuto fronteggiare le numerose accuse lanciate da Harry e Meghan nell'intervista di Oprah.

