Regina Elisabetta, una bimba le scrive dopo la morte di Filippo: «Mi dispiace». E lei risponde con una cartolina

La Regina Elisabetta ha mandato una cartolina a una bambina di 7 anni per ringraziarla del suo messaggio di condoglianze dopo la morte del Principe Filippo. Francesca Woodcock, da Darlington (Gran Bretagna), appena appresa la notizia della scomparsa del marito della monarca, ha preso carta e penna e ha espresso la propria vicinanza alla Regina con una lettera spedita direttamene a Buckingham Palace. A sorpresa the Queen ha risposto al messaggio, mandando a sua volta a Francesca una cartolina con il seguente testo: «Ti mando i miei sinceri ringraziamenti per le tue gentili parole di simpatia per la morte di mio marito. Elizabeth R». Ne dà notizia il Daily Mail, riprendendo l'articolo di una testata locale.

La mamma della bimba, Stefanie Woodcock, ha raccontato ai giornalisti: «Non ci aspettavamo di ricevere nulla. Adesso vuole telefonare alla regina, ma purtroppo non credo riusciremo a farcela». Francesca è nata lo stesso giorno della Regina Elisabetta, il 21 aprile, ed è molto appassionata di vicende legate alla Royal Family fin da quando aveva 3 anni. Nel messaggio mandato alla monarca la bimba scriveva: «Mi dispiace che tuo marito sia morto, baci, Francesca». Un testo tanto semplice quanto diretto, in grado di toccare il cuore della Regina, che fra le migliaia di lettere ricevute da tutto il mondo, ha trovato il tempo di rispondere a una bambina di 7 anni.

