Paolo Brosio tradito dalla fidanzata di 22 anni? Ecco cosa ha detto Maria Laura Vitis a Live non è la D'Urso

La scorsa settimana, sempre nel salotto di Barbara D'Urso, Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, hanno raccontato la verità sulla loro relazione. Nella serata di domenica la coppia è tornata negli studi di Live non è la D'Urso per difendersi dalla critiche, quelle che danno Maria Laura legata a un altro uomo, un noto imprenditore di Milano, tacciandola di volersi fare solo pubblicità con Brosio. A riprova di ciò sono state mostrate delle foto durante la diretta: «Voglio sapere chi ha dichiarato questo bacio perché mi viene da ridere. Ho visto questo ragazzo due volte a cena a casa di amici, una delle quali mi ha accompagnato a casa. Non è la prima né l'ultima volta che qualcuno mi riaccompagnerà a casa. Ci tengo a precisare che non eravamo zona rossa, queste foto risalgono a prima delle nuove restrizioni. Mi piacerebbe tanto lavorare in televisione, ma non ho bisogno di farmi pubblicità con Paolo».

Ma il tasselo shock è l'incontro con l'uomo del mistero, intervistato dalla redazione del programma:«Ho conosciuto Maria Laura circa venti giorni fa, a una cena tra amici. Mi ha raccontato che stava con Paolo che lui è presa di lei, e anche lei, ma che non è innamorata, perché non si conoscono da tantissimo. Secondo me lui dovrebbe dedicarsi più a lei, Brosio deve tenersi stretta una cosi, perché quello che trascuri perdi. L'ho accompagnata a casa e ci siamo baciati salutandoci affettuosamente, e pare ci siano delle foto. Si è creato qualcosa altrimenti non baci una persona alla prima sera. Poi Paolo è uscito dalla casa, ma io vorrei continuare questa cosa con lei».

La replica incandescente della De Vitis: «Ho appena sentito un ragazzo che dichiara di avermi baciato, ma ha bevuto qualcosa prima dell'intervista? Sono sconvolta. Lo vorrei qua per chiarire».

La storia per arrivare alla verità riguardo questa relazione sembra preannunciarsi molto lunga.

