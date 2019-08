Pamela Prati, il dopo Mark Caltagirone è un'estate super sexy e da single

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pamela Prati e il dopo Mark Caltagirone. Dopo la lunga e estenuante telenovela “Mark Caltagirone” - chiamata anche “Prati gate” - che l'ha vista protagonista in tv e sui giornali e siti di gossip, Pamela si sfoga sui social. E lo fa postando scatti dalle vacanze dove appare più bella e sexy che mai alla faccia - e bene ricordarlo - della carta d'identità (è nata nel 1958). La Prati, inoltre, aggiunge anche scatti di qualche anno fa, che comunque non guastano.si dedica a se stessa e all'amore sembra non pensarci più. Mentre presto usciranno un libro e un film sulla vicenda Mark Caltagirone, ossia del finto promesso sposo.