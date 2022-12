Gf Vip, Pamela Prati felice, ma è fuori dai salotti televisivi? Ecco perché

Felice e... fuori dalla tv? Sembra proprio così. L'esperienza al Gf Vip, sembra aver riportato il sorriso Pamela Prati che, dopo anni di silenzio è tornata sotto i riflettori e sui social. Anche su Instagram, ora, appare felice e frizzante, come nell'ultimo post pubblicato poche ore fa. Nessuno, però, ha dimenticato il caso di Mark Caltagirone per cui la showgirl era stata ospite in tutti i talk di Mediaset e Rai, non lasciando un buon segno. È nota, infatti, la fuga dagli studi di Live non è la d'Urso o le bugie in diretta nel programma di Mara Venier, Domenica In. Episodi che hanno portato le conduttrici ad allontanarsi da Pamela Prati, non invitandola più come ospite. E ora, dopo i mesi trascorsi nella Casa, è circolata la notizia che le ospitate previste per Pamela Prati fossero state bloccate. A riportare lo scoop è il portale The Pipol che ha rivelato come questa decisione sarebbe stata presa dalla gieffina per le condizioni imposte da lei stessa, che avrebbe richiesto clausole contrattuali per non ricevere domande sul Caso Mark Caltagirone.

Ma sembra ci sia dell'altro. Come da consuetudine, dopo il Gf Vip, tutti i protagonisti sono ospitati nello studio di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ha fatto delle domande alla cantante sul Gf Vip di cui è l’opinionista ufficiale. E, parlando di Prati con la quale la Berti si è scontrata più volte, l’artista ha rivelato di non crederle.

«Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…» ribatte senza filtri Silvia all'affermazione di Orietta. Sembra, dunque, che queste parole non sono piaciute a Prati e per questo avrebbe rifiutato di andare come ospite a Verissimo. Sarà davvero così?

Quella però non è stata l’unica volta che la Toffanin ha dato contro Prati. Il 26 novembre, infatti, durante l’intervista a Marco Bellavia ha lanciato una seconda frecciatina. I Belprati, come li chiamano i fan, sembrano ben consolidati ora che sono entrambi fuori dalla Casa più spiata d’Italia. In molti, però, nutrono scetticismo su tale feeling. Tra questi c’è Silvia Toffanin che a Bellavia ha chiesto se il loro fosse un amore verissimo, con un’espressione divertita e lui ha prontamente risposto «sì sì». E anche lì, Silvia si è lasciata ha lanciato una frecciata: «Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei».