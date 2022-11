Marco Bellavia e Pamela Prati stanno insieme? La verità (e i retroscena) della coppia a Verissimo

Tra Marco Bellavia e Pamela Prati è amore vero? Sì, e a confermarlo è il conduttore che ieri a Verissimo ha speso delle parole al miele nei confronti della sua nuova fiamma.

I due si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip, poi dopo l'abbandono di Bellavia non sono mancate le dimostrazioni di affetto in diretta televisiva. Ora, entrambi sono fuori la casa e secondo quanto riferito dall'ex gieffino qualcosa di serio bolle in pentola...

Marco Bellavia a Verissimo

Marco Bellavia è stato invitato nel salotto di Silvia Toffanin proprio il giorno del compleanno di Pamela Prati e ne ha colto l'occasione per augurarle un buon compleanno: «Sono impegnato, il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela», ha detto Marco con gli occhi colmi di felicità.

Poi, ha rivelato alcuni dettagli sullo sviluppo della storia d'amore appena sbocciata: «Ci siamo baciati. È in progress e sono emozionato. Quando penso a lei mi batte il cuore», ha detto Bellavia.

Silvia Toffanin ha poi colto la palla al balzo e ha lanciato una frecciata a Pamela Prati per il caso Mark Caltagirone: «È un amore verissimo?». Bellavia ha risposto emozionato: «È verissimo, anche se fai quello sguardo».