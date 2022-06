Ornella Muti, nonna per la quarta volta. La foto di Edoardo a volto coperto: «I neonati vanno protetti dai social»

Ornella Muti è nonna per la quarta volta. L'attrice ha comunicato ai fan, tramite un post su Instagram, di essere diventata nuovamente nonna: è nato Edoardo, figlio di Andrea Fachinetti e Carol. «Ecco il quarto nipotino: Edoardo - scrive l'attrice 67enne nel post -. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social». Alla didascalia c'era uno scatto in cui la si vede porgere il dito al piccino che lo stringe con la sua manina mentre sta dormendo nel passeggino.

Il neonato non è stato ripreso in viso volutamente, come specifica l'attrice nel post.

Andrea Fachinetti è l’unico figlio maschio di Ornella Muti. Anche lui, come la madre si è dedicato al cinema. Il giovane ha avuto ruoli in 'Scusa ma ti chiamo amore' e nella serie tv 'I Medici'. Inoltre ha anche lavorato nell’ambito della moda, come modello per Armani.

Non è stato reso ancora ufficiale il rumors sul ritorno di fiamma fra Ornella Muti e il suo ex marito Federico Fachinetti, con cui è stata sorpresa a Roma mano nella mano. Muti e l’imprenditore sono stati sorpresi dai paparazzi di Diva e Donna mentre stavano facendo due passi in un parco di Roma. Negli scatti rubati si è notata una certa complicità, con tanto di mano nella mano. Qual è la verità?

