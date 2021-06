Fabrizio Corona, chi è la nuova fidanzata che compare in una story a casa sua

«È la mia fidanzata». Lo avrebbe detto Fabrizio Corona agli agenti durante un controllo per spiegare la presenza in casa sua di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. I vicini di casa di Corona avevano chiamato il 113 per gli schiamazzi notturni che sembravano arrivare dal suo appartamento di Milano. In una story su Instagram, filmata non da Corona, si vede Corona e poi spunta anche Sophie seduta al tavolo.

Lei non ha confermato, ma nemmeno smentito di essere la nuova fidanzata, e convivente di Corona. Tra le varie relazioni di Sophie ci sarebbe anche quella con il campione della Roma Nicolò Zaniolo. Ma quella con Corona sarebbe molto più di un flirt.

Sophie ha partecipato a Uomini e Donne in questa ultima stagione 2020-2021. Segni particolari: bellissima, classe 2000, nata a Varese ma cresciuta a Riccione. In tv aveva detto che voleva intraprendere la carriera da odontoiatra ma nel suo curriculum c'è qualcosa che ha poco a che fare con i denti: è stata modella dello showroom di Chiara Ferragni.

