Nadia Toffa racconta la sua estate sui social, nell'ultimo post ironizza sulla sua cuffia

Un'estate di meritato riposo e divertimento per. Così lei ha deciso di mostrare ai suoi fan i momenti dicon i suoi amici, apparendo sempre sorridente e lanciando messaggi positivi e di speranza. La "iena" aveva fatto preoccupare molto i suoi follower con settimane di silenzio, ma sembra essere tornata più carica che mai.L'ultimo post sui social la ritrae in piscina, spensierata con una divertente e colorata cuffia floreale in testa. «C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina. Eccone per esempio uno », tra gli hashtag compare #divertirsiconniente, e quello è il segreto di Nadia, che con forza e coraggio continua a combattere contro la malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa.Tra alti e bassi la Toffa ha scelto di non rinunciare al suo lavoro e anche se le terapie e il consigli medici, a volte l'hanno costretta a dei momenti di riposo, lei ha già dichiarato di essere pronta a tornare in tv.