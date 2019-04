Nadia Toffa, chemioterapia a Pasquetta: «Più pesante, ma si sorride sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Buongiorno splendori 💫 qui si riposa ascoltando il silenzio”, una Pasquetta dedicata alla cura della salute per. La conduttrice de “Le Iene” infatti ha postato con un selfie che la vede sorridente dopo aver riposato a seguito dellaStavolta la cura sembra essere stata più dura del solito, data la didascalia che ha aggiunto alla foto: “Dopo la chemioterapia – ha scritto sul social - mi ci voleva una bella dormita. Questa volta è stata più pesante delle altre”. Nonostante tutto Nadia rimane positiva: “Ma si sorride sempre. La vita è meravigliosa 🌈 buon tutto vi voglio bene assai”.Il giorno di Pasqua invece per Nadia è stato in famiglia, assieme al papà che ha presentato sul social: “Buongiorno amici cari – ha scritto a fianco di una foto che li vede abbracciati - Vi presento il mio superPapà. Passiamo la Pasqua insieme in famiglia ❤️ Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale. Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie ❤️".In poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti d'incoraggiamento dei fan di Nadia Toffa e migliaia di like.