Mirko Brunetti verso Uomini e Donne? La reazione in diretta dell'ex gieffino insospettisce

Mirko Brunetti si trova ancora chiuso tra le quattro mura dell'albergo perché risulta ancora positivo al Covid e, quindi, deve stare in isolamento. Per trascorrere le infinite ore di noia, l'ex gieffino si diverte a fare alcune dirette su Instagram o TikTok insieme ai compagni di avventura del Grande Fratello che sono già usciti dal programma, come lui. Tra questi, sicuramente c'è la sua grande amica Angelica Baraldi e Ciro Petrone. Con quest'ultimo si è sollevata una discussione molto interessante che coinvolgeva anche Maria De Filippi.

Il motivo? Andiamolo a scoprire insieme.

Mirko verso Uomini e Donne?

Dopo Temptation Island e il Grande Fratello, Mirko Brunetti potrebbe segnare il check anche su un altro programma Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Durante una live su TikTok, insieme al suo amico Ciro Petrone, Mirko ha risposto ad alcune domande, tra cui quella più insistente che lo vorrebbe sul trono del dating show. Archiviata la storia d'amore con Perla e chiusa quella con Greta, l'ex gieffino è single e pronto a scoprire il mondo e se stesso.

«Te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene, in quale programma?», incalza Ciro quando vede la domanda insistente. Mirko risponde con: «Ah sì, tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne», sorridendo.

L'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni

Secondo alcune voci e l'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni, blogger che si occupa di Uomini e Donne, Mirko Brunetti potrebbe essere ad un passo dal trono di Uomini e Donne, mancherebbe solo il via libera di Maria De Filippi.