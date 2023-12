Grande Fratello, Mirko è davvero uscito dalla casa? Cosa verrà mostrato nella prossima puntata

Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato scorso, Mirko Brunetti è stato eliminato dal reality show di Casa Mediaset: in tanti però si stanno chiedendo se il concorrente sia effettivamente uscito dalla casa. A cosa è dovuto questo dubbio? Perché i telespettatori non sanno quello che è successo? Andiamo ad esplorare nel dettaglio tutta la verità sulla storia. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB