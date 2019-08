Michelle Hunziker, la foto in motagna fa arrabbiare i fan: «Meriterebbe multa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una "ferrata" nell'Alta Badia. Laha provato per la prima volta l'adrenalina di un'arrampicata su una parete rocciosa in un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l'escursione. In compagnia di buoni amici, tra cui Serena Autieri e il marito,si è messa alla prova senza nascondere di aver provato inizialmente paura. Ma è un altro il dettaglio che i fan hanno notato.si trova in vacanza a San Cassiano, e sembra apprezzare molto la vita di montagna insieme al marito Tomaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole. la conduttrice ha raccontato con un post su Instagram la nuova esperienza vissuta: «Vieni a fare una “ferrata”? ferr...chè???? In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima.... con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla... ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti... e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici!🤣 mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando...mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e... improvvisamente la paura è svanita nel nulla...esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata... e le meravigliose stelle alpine!!!Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui... provateci... (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura!».Il post ad alto tasso di adrenalina contiene foto e video della bella avventura, ma è un dettaglio a scatenare i commenti dei followers contro. Nel lungo post, la conduttrice parla di stelle alpine, i magnifici fiori di montagna che mostra anche nelle foto. Tutto fila liscio finché i fiori vengono lasciati al loro posto, tra le rocce. Mane ha colta una e se l'è appuntata sulla tuta. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato duramente criticato dai followers: la stella alpina è un fiore protetto, ed è vietato raccoglierlo per salvaguardare l'ambiente. «La stella alpina no! Meriterebbe una multa».