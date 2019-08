Tale madre, tale figlia quando il lato B è una questione di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che postato su Instagram durante la vacanza in Grecia ha conquistato i fan,in una pubblicità che l'ha resa celebre (foto, sotto).resta indimenticabile a distanza di anni, per la precisione 24. Tutto merito di Michelle Hunziker che, da modella agli esordi, posò poco meno che diciassettenne come testimonial del marchio di lingerie, ben prima di diventare la conduttrice di successo amatissima dagli italiani. Italiani che all'epoca restarono stregati da quell'immagine ormai diventata un mito. E ricordiamo che Michelle fu scelta tra 300 modelle.Non da meno ha riscosso apprezzamenti (e like) il lato b della figlia Aurora. Insomma, è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia.