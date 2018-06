Melania Trump riappare finalmente in pubblico. Ma le voci non si fermano

Melania Trump è tornata. Dopo 25 giorni di assenza dai riflettori la first lady è ricomparsa in pubblico, alla cerimonia in onore delle famiglie dei soldati caduti in guerra ai quali è stata conferita una medaglia d'oro al valore. La moglie del presidente Usa non si vedeva dal 10 maggio, quattro giorni prima di essere sottoposta ad un intervento chirurgico per una patologia benigna al rene.



Melania Trump è scomparsa,dopo l'intervento a un rene: «Nessuno l'ha vista». E spuntano teorie cospirative . Dopo 25 giorni di assenza dai riflettori la first lady è ricomparsa in pubblico, alla cerimonia in onore delle famiglie dei soldati caduti in guerra ai quali è stata conferita una medaglia d'oro al valore. La moglie del presidente Usa non si vedeva dal 10 maggio, quattro giorni prima di essere sottoposta ad un intervento chirurgico per una patologia benigna al rene.

Melania ha detto di considerare un privilegio poter accogliere i parenti dei caduti alla Casa Bianca: «A tutti coloro che hanno perso le persone amate nel loro servizio per il nostro paese, la nostra nazione è addolorata assieme a voi», ha dichiarato secondo quanto riportato dal suo ufficio. «Questo ci ricorda in modo solenne che noi, americani, possiamo vivere in questa libertà grazie al sacrificio altruista dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme».



Da giorni i media ed i siti americani hanno fatto le più diverse supposizioni sulle presunte vere ragioni della lunga convalescenza della first lady che è stata ricoverata per cinque giorni al Walter Reed Medical Center. La Casa Bianca non ha replicato a questa ridda di voci su Internet, tra le quali anche quella secondo la quale Melania avrebbe lasciato la Casa Bianca ed il marito, ma il 30 maggio scorso era arrivato un tweet della stessa first lady a smentirle.

«Vedo che i media stanno facendo gli straordinari per fare ipotesi su dove io sia e cosa stia facendo - aveva scritto - state tranquilli, sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia, mi sento benissimo e lavoro per i bambini ed il popolo americano». Le voci però non si sono fermate, soprattutto dopo che lo staff della first lady ha fatto sapere che Melania non accompagnerà il marito nei prossimi importanti viaggi internazionali, quello per il summit del G7 in Canada questo fine settimana e poi a Singapore per il vertice con Kim Jong Un il 12 giugno prossimo.



L'evento di ieri non è stato seguito da fotografi o telecamere per rispetto nei confronti dei partecipanti alla cerimonia, ha reso noto Stephanie Grisham, capo della comunicazione di Melania. Grisham ha poi risposto alle speculazioni sulla salute della first lady: «La signora Trump è sempre stata una donna forte ed indipendente che mette la propria famiglia e sicuramente la propria salute al di sopra di tutto il resto e certamente questo non cambierà in presenza di una stampa rabbiosa», ha dichiarato, secondo quanto riporta la Cnn. La stessa emittente riferisce che il presidente ha pronunciato parole scherzose in occasione della cerimonia per prendere in giro il modo in cui la stampa ha parlato dell'assenza della moglie. «Dov'è Melania? Lo ha lasciato?», ha chiesto Trump prendendosi gioco dei giornalisti, prima di indicarla, seduta in prima fila.

