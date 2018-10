Melania in Egitto, il look scatena il web «Sembra Indiana Jones»

Melania Trump visits Egypt. I feel I’ve seen that look somewhere before. pic.twitter.com/7vWRugxhne — Stig Abell (@StigAbell) 6 ottobre 2018

Sul look non si scherza. Lo sa bene Melania Trump, che per la prima trasferta di Stato in solitaria ha preso l questione molto sul serio e ha voluto assicurarsi che i suoi outfit fossero spiccatamente in tema. Così si è presentata in Egitto, dove ha visitato il sito archeologico delle Piramidi e incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi e la first lady Entissar Mohameed Amer fasciata in una vera e propria tenuta da esploratrice.LEGGI ANCHE Melania in Africa sorridente e naturale. Ma Trump non approva Cappello fedora, tailleur sui toni del beige e perfino camicia con il cravattino nero. Niente scarpe sportive però: per camminare nella sabbia Flotus ha scelto nientepopodimenoche un paio di ballerine Chanel. Il suo look però ha scatenato l'ironia del web che lo ha giudicato non proprio moderno, per usare un eufemismo: in effetti "La mia Africa" non è mai sembrata così attuale.Alcuni hanno accostato il look a quello di scena di Michael Jackson nel video si "Smooth Criminal", altri al dottor René Belloq nell'episodio di Indiana Jones "I predatori dell'Arca perduta". Insomma, i meme imperversano su Twitter, le risate pure.