«Harry e Meghan presto a Londra: lei non vuole, le dicono che non è una buona idea, ma lui pressa»

L'intervento della principessa di Galles e Cambridge Kate Middleton, 42 anni, e il cancro di Re Carlo III, 75 anni, «stanno provocando» molti pensieri al principe Harry, 39 anni, a Montecito, in California, con la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i loro due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni. Il Duca di Sussex, come rivelano vari tabloid britannici, starebbe facendo pressione alla moglie affinché lo accompagni nel viaggio di ritorno nel Regno Unito. Tuttavia, questa idea, che crea molti malumori nell'opinione pubblica inglese, sembra non convincere l'ex protagonista di Suits.

All'inizio di febbraio ci sono stati tanti segnali di riappacificazione, almeno da parte del marito: prima una visita lampo a suo padre, poi l'intervista a Good Morning America, in cui ha rivelato che ha intenzione di tornare più spesso nel suo Paese. «Ho altri viaggi in programma che mi porterebbe di nuovo nel Regno Unito.

Vedrò la mia famiglia il più possibile», ha detto il principe. Insomma, la "fine" (forse) del gelo iniziato con la MeghanExit, che, tra interviste e autobiografie choc, va avanti da troppo tempo.

Il ritorno nel Regno Unito «non è una buona idea»

A Meghan Markle è stato lanciato un severo avvertimento: «Tornare nel Regno Unito non è affatto una buona idea». Nel 2020, infatti, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono dimessi dai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale britannica. All'epoca avevano annunciato che «dopo molti mesi di riflessione e discussioni» avevano deciso di «fare un passo indietro». Ma nonostante la coppia si sia allontanata dall’Inghilterra quattro anni fa, sono tornati in alcune occasioni "a casa". Il Duca di Sussex, nel Regno Unito per il funerale di suo nonno nel 2021 e per quello della Regina nel 2022, è tornato a Londra per l'incoronazione e recentemente dopo la diagnosi di tumore al padre.

L'occasione di una nuova visita a Londra? La celebrazione del decimo anniversario degli Invictus Games, che si celebreranno nella Cattedrale di St Paul a maggio. Il principe «è fermamente convinto di volere che Meghan e i bambini si uniscano a lui – è trapelato nei giorni scorsi su Ok! Magazine –, ma Markle potrebbe essere preoccupata. Trova molto scomoda la permanenza nel Regno Unito».

Una fonte del The Mirror, poi, ha spiegato che un esperto e guru di Hollywood avrebbe avvertito la duchessa che non sarebbe una «buona idea» per lei tornare nel Regno Unito. Il motivo? La popolarità tra i sudditi in calo e ormai ai minimi storici. «Non penso che sia una buona idea per Meghan Markle tornare nel Regno Unito. Penso anche che non ne sarebbe felice. Far parte della monarchia britannica la mette fuori dalla sua zona di comfort: ha molta più popolarità in America», ha spiegato l'insider.

L'indiscrezione reale

In occasione del ritorno nel Regno Unito della coppia, secondo l'esperta reale Jennie Bond citata dal Mirror, potrebbero esserci "restrizioni" su chi il Duca e la Duchessa di Sussex potrebbero vedere durante la visita. L'esperta spiega: «Potrebbero incontrare Re Carlo e le principesse Eugenia e Beatrice. Dovrebbero pensare bene prima di andare dal resto della famiglia». Gli altri membri della royal family sembrano, infatti, essere più arrabbiati e quindi meno disposti ad incontrarli.

Prove di riconciliazione

Qualora Markle accettasse di andare a Londra a maggio, secondo un insider, ci saranno «molte chiamate e riunioni Zoom pianificate» per sistemare le cose. L'insider pensa che il viaggio degli Invictus Games potrebbe essere l'inizio del ritorno di Markle e Harry alla struttura reale.

Ricostruzioni smentite dallo scrittore Omid Scobie, che nel suo recente libro Endgame sostiene: la duchessa di Sussex «non si è mai sentita a casa» nel Regno Unito. «Non vorrà mai più mettere piede in Inghilterra».