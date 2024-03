Dottor Bavaro, chi è il tiktoker sbarcato su OnlyFans: età, peso, lavoro, video con Elena Spanò

Da qualche giorno sui social si parla molto di lui. E non per la sua innegabile simpatia. Dottor Bavaro è una star di TikTok, dove vanta 133mila follower e video con milioni di visualizzazioni, ma da qualche tempo sta facendo discutere per le sue dichiarazioni. Il giovane ha rilasciato un'intervista molto controversa a "La Zanzara", su Radio24, in cui ha annunciato di essere sbarcato su OnlyFans, la nota piattaforma a pagamento dove gli utenti possono vendere i propri contenuti hot.

Chi è Dottor Bavaro

Ma chi è Dottor Bavaro? Sul suo conto le informazioni sono poche.

Sappiamo che il suo vero nome è Guglielmo, viene da Salerno e ha 25 anni. Studia Giurisprudenza all'università, ma dichiara di non avere bisogno di soldi in quanto proveniente da una famiglia benestante. Si definisce anche un imprenditore. Il suo motto sui social è «ragazzi, umili», frase che ripete dopo aver ostentato oggetti di lusso, macchine sportive o cene stellate.

Il 25enne ha dichiarato nell'intervista a "La Zanzara" e sui social di aver deciso di combattere l'obesità con un percorso di dimagrimento fatto di allenamenti e dieta. A Radio24, tuttavia, non ha voluto rivalre il suo peso esatto, ritenendo la domanda offensiva.

Il video con Elena Spanò

Sui social si è fatto largo condividendo video ironici, ma ora l'attenzione del pubblico si è spostata sulla sua nuova attività da creator di contenuti per adulti. Su OnlyFans ha pubblicato un video hot insieme alla modella Elena Spanò, che grazie alla stessa piattaforma - ha rivelato in alcune interviste - ha potuto lasciare il lavoro da cameriera e guadagnare migliaia di euro al mese.