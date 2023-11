Meg Ryan, volto “rifatto e irriconoscibile” ma l'attrice replica: «Quanto odio, non ho tempo per pensare a voi»

Meg Ryan «cosa ti è successo?». Da tempo i fan si lamentano del suo intervento (o forse interventi) di chirurgia plastica definito da molti «orrendo». In una nuova intervista con Glamour pubblicata giovedì, Ryan, 62 anni, non ha confermato direttamente di aver subito un intervento di chirurgia plastica, ma ha discusso di come si sente riguardo alla definizione di volto "irriconoscibile". «Non posso prestargli attenzione. Non posso proprio. Non ne vale la pena. Ovviamente ciò ferirebbe i sentimenti di qualcuno, ma ci sono molte altre cose interessanti a cui pensare. La meschinità e l’odio sono semplicemente stupidi».

Meg Ryan “rifatta”? La sua risposta

Ryan ha due figli: una figlia adottiva in età universitaria, Daisy True, e il figlio Jack Quaid, 31 anni, avuto con il suo ex marito, Dennis Quaid, 69 anni (che ha sposato dal 1991 al 2001). All'inizio di questo mese, i fan hanno festeggiato il ritorno di Ryan al suo primo film in otto anni: il dramma romantico "What Happens Later", con David Duchovny, 63 anni, ora nei cinema.

Sebbene Ryan non abbia mai ammesso di essere andata sotto i ferri, il famoso chirurgo plastico facciale Dr. Sam Rizk ha detto al Post all'inizio di questo mese: «È un disastro. Penso che abbia subito un brutto lifting nella direzione sbagliata, lateralmente, invece che verticale. Il segno rivelatore è la sua bocca. Quando era più giovane, la sua bocca era più piccola. Guarda la sua bocca in Top Gun. Ora è due volte più grande. L'unico modo in cui una bocca può diventare più grande quando si invecchia è se viene tirata lateralmente».