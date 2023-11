Ilary Blasi e Cristiano Iovino, parlano i camerieri del caffè: «Sono stati qui diverse volte»

Ilary Blasi in questi giorni è al centro della scena gossip italiana. Con l'uscita del documentario 'Unica', la conduttrice ha raccontato la fine della relazione con Francesco Totti, parlando anche di tradimenti.

Cristiano Iovino

Secondo il racconto della Blasi il rapporto con l'ex calciatore avrebbe iniziato il declino nel momento in cui lei, in compagnia dell’amica Alessia, avrebbe preso un caffè con un uomo di lei cui non ha fatto il nome. È stato Fabrizio Corona ad indicare Cristiano Iovino come presunto amante della conduttrice.

A fare eco alle parole di Corona è stato Moreno Pisto, direttore di MowMag.com che ha ricostruito, secondo quanto riportato dall'edizione on line di Novella 2000, il dietro le quinte di un servizio giornalistico prodotto per Non è l’Arena, la trasmissione di Massimo Giletti.

Nessun replica

Moreno Pisto, direttore di MowMag.com, ha raccontato di essere andato a Roma per raccogliere delle informazioni riguardo al presunto amante della Blasi, una volta scoperto il nome, grazie ad una soffiata di Corona, Pisto racconta di essere riuscito ad intercettare Iovino, che però non ha mai voluto dire niente in merito.

Ma qualcosa di importante da quella 'indagine' è uscito: «I camerieri del ristorante che hanno visto tutta la scena sono loro a darci la notizia: “Cristiano e Ilary sono stati qui diverse volte, spesso”». Questa la sua versione. Sarà tutto vero? Al momento Ilary Blasi non ha replicato.